生產力促進局「5G新世代應用展館」今日揭幕，將運作一年，每2至3個月更換展示內容及舉辦研討會。首輪展覽有13間參展商參與，其中路邦科技展示了香港首部5G戶外消毒機械人，機械人可承載70升的消毒液，並透過5G和人工智能技術，適應不同地形和天氣狀況，在戶外獨立進行消毒工作。

香港電訊（6823）則展出一隻可靈活地上下左右前後移動，甚至360度翻騰的機械狗，可以代替工人進出危險狹窄的工地，同時透過5G實時收集數據及監察工程進度，提高效率。

生產力局主席林宣武表示，期望展館可以成為5G應用的「超級研發基地」，推動更多嶄新的研發，相信會對改善市民生活和建構香港成為智慧城市有莫大幫助。

創新科技署署長潘婷婷表示，鼓勵創科業界與政府部門和公營機構合作，透過該署的公營機構使用計劃，在不同部門和公營機構使用創新的5G方案，以改善公共服務及提升效率。

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