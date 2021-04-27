以我這類年紀和背景，很難喜歡歌精舞勁的Mirror，倒是組合Error成員193語不驚人誓不休的言論吸引了我，我對這個組合產生了興趣。

後來，我才發現其中一位成員保錡，因為曾在社交媒體犯錯，現在入了雪櫃，深切反省中。不過花姐操作厲害，雖然入了雪櫃，但間中都會讓他出席節目活動，只是低調一點。我也是Google他的名字才發現，原來姜濤曾經公開多謝保錡，很有趣，真的很有趣。

事過境遷，現在保錡慢慢得到粉絲同情，網上世界有人高呼「釋放保錡」。那是因為193的言論帶起整體組合的關注程度，連帶他們曾經拍攝的真人旅遊特輯節目《花姐ERROR遊》也二次炒熱，大家慢慢發現原來保錡有認真、搞笑和不要命的性格。保錡以往的努力和付出慢慢被觀眾見到，觀眾和粉絲開始真心原諒已經深切反省的保錡。

網上世界多暗黑兵法

網上世界很有趣，我也在努力慢慢學習，社交媒體把公私領域的界限打破。社交媒體不是純粹的公共領域，也不是純粹的私人領域，既然一般人在日常生活也會無故發脾氣犯錯，在社交媒體的世界也會。所以，在社交媒體出錯，不應該被過份放大，只要對方有真誠反省和道歉，應該給予他們機會，正如我們一般人在現實生活也會犯錯。

除此之外，網上世界也有很多非常陰險的操作，例如Mirror組合的Anson Lo也曾經被報道「買粉絲」谷自己人氣。

這些東西是羅生門，難分真與假，買粉絲當然可能是真，但也可能是假，你永遠冇辦法證實，因為即使外人沒有真正擁有社交媒體，他們也可以利用買粉絲的操作方法擾亂對家的社交媒體，算是暗黑兵法，有心人攻擊無心人。

犯錯要認，沒有做過的事卻要真誠地解釋。保錡剛剛30歲，如果今次沒有藉組員193的人氣逃出生天，他的演藝事業很可能就大打折扣，30歲也不算特別年輕。希望大家能夠接受這位年輕人，而且當見到旁人在社交媒體犯錯的時候，也應該理性思考，不要太苛刻。

藍友斑

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