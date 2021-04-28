樓市氣氛再度轉熱，向來供應匱乏的山頂豪宅，錄名人入市。已故新世界(017)

創辦人鄭裕彤次子鄭家成，過去兩年內連環購入山頂嘉樂園。鄭氏繼2年前斥資1.3億元購入B座單位後，新近其妻子李倩琦或有關人士，以1.224億元購入同座單位，兩年來先後以2.5億元購入兩伙山頂豪宅。

位於山頂甘道24號的嘉樂園，B座中層單位，實用面積2,448方呎，土地註冊處資料顯示，單位上月連車位以1.224億元沽出，呎價5萬元，登記買家李倩琦（LI SYN KAY ABBIE），與新世界中國鄭家成妻子同名，料屬同一人。據悉，李氏是次購入單位須付樓價15%作稅項，即涉及1,837.2萬元，原業主則於2002年斥2,339萬元購入，是次沽貨，帳面賺9,909萬元，升幅4.2倍。至於，鄭家成兩年前斥1.3億元購入同座單位，兩年來夫婦二人共斥2.5億元購入嘉樂園。

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