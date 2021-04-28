●受疫情影響，保險消費需求釋放放緩，國壽（2628）新單業務承壓，在高基數效應下，首季新業務價值按年降13.2%，不過，受惠投資收益增加，帶動首季盈利按年升67.28%至285.89億元（人民幣，下同），每股盈利1.01元。

期內保費收入3238.92億元，按年增長5.2%。總投資收益651.12億元，按年增長43.3%，總投資收益率為6.44%；淨投資收益413.95億元，按年增長8.7%，淨投資收益率為4.08%。值得留意的是，期內退保率為0.38%，按年升0.1個百分點，退保金大約錄123億元，按年增59%。

●保利協鑫（3800）指，繼2021年4月6日工採建合約終止後，於本週較早時以現金形式收到工採建合約總承包商退還共計4.95億元人民幣的預付款。這筆款項佔江蘇中能為工採建合約目的支付的預付款約97%。餘額為工採建合約產生的費用，該費用將不會退還予江蘇中能。

保利協鑫指，將繼續與專業顧問緊密合作，以解決核數師於核數師函中提出的問題。核數師提出的關注主要與工採建合約的商業合理性有關，包括但不限於為工採建合約目的支付5.1億人民幣預付款的有效性。

公司將成立特別審計事宜委員會，以及委任其他專業顧問協助公司評估核數師提出的問題，預計將進一步延遲刊發2020年全年業績。

●太保（2601）首季僅多賺1.9%，錄85.47億元（人民幣‧下同），壽險實現保險業務收入954.38億元，按年增3.9%；產險保費收入增12%至437.47億元，惟未有披露壽險新業務價值及產險重要指標之一的綜合成本率。

期內投資收益增35.7%，錄273.82億元，年化淨投資收益率3.9%，按年跌0.3個百分點；年化總投資收益率4.6%，按年升0.1個百分點。截至3月底，花旗減持1.32億股太保A股，最新持股跌至1.84%；「國家隊」上海國資經營及國調基金則增持太保A股，持股量最新分別為5.39%及1.2%。

●建行（939）首季賺831.15億元（人民幣‧下同），按年升2.8%，期內經營收入1953.5億元，按年增4.8%；淨利息收入1,471.48億元，按年增4.27%，淨息差2.13%，主要受利率市場化穩步推進、產品結構變化和存款競爭激烈等影響；手續費及佣金淨收入按年增8.82%，主要是代理業務、託管及其他受託業務等產品收入實現較快增長。

資產質素方面，建行的不良貸款2,742.53億元，較去年底增加135.24億元；不良貸款率1.56%，與去年底持平；撥備覆蓋率214.94%，較年或提升1.35個百分點。

●比亞迪電子（285）今年首季純利8.08億元（人民幣，下同），按年增長22.92%。每股盈利0.36元。季內收入按年增長1.32倍至198.9億元。

●比亞迪（1211）首季純利2.37億元（人民幣，下同），按年增長1.1倍。每股盈利0.08元，升3倍。季內收入按年增長108%，至409.9億元。

●海通國際（665）首季虧由盈，錄5.58億元。每股盈利9.51仙。主要因為交易及投資收入淨額錄到4.79億元。季內收入按年升1.55倍至19.72億元，當中佣金及手續費收入增長56%。

●中石化（386）首季轉盈185.4億元（人民幣，下同）。每股盈利0.153元。季內收入增4.1%至5,769.8億元。受惠於原油現貨價格增長逾2成，加上需求增長，期內油氣當產量增加4.2%，至1.17億桶；天然氣產量增16.8%，至1,916億立方英尺。

●中興通訊（763）首季純利21.82億元（人民幣，下同），按年增加1.8倍。每股盈利為0.47元。季內收入按年升22%，至262.1億元。其中，中興轉讓北京中興高達通信股權，令投資收入按年升4355.8%，至7.36億元。

●福萊特玻璃（6865）上季純利升289.4%%至8.38億元（人民幣，下同）。每股盈利為0.4元。季內收入按年升71%至20.57億元。

●中信証券（6030）首季純利51.65億元（人民幣，下同），按年升26.7%。每股盈利0.4元。季內收入增加27.6%至163.97億元，當中1.06億元為政府補助。

●粵海投資（270）上季純利13.7億元，升39.1%。受惠物業投資及發展業務、水資源業務及基礎建設業務，帶動季內收入增加85.7%至63.4億元。期間，對港供水收入增加1.3%至13.32 億元。

●長和（001）早前與卡塔爾電訊公司Ooredoo訂立諒解備忘錄，擬合併長和在印尼的電訊附屬公司3印尼，及Ooredoo附屬PT Indosat TBK，雙方將進行獨家商議至4月30日為止。集團最新宣佈，有關商議期將延長至6月30日。

長和指，雙方一直進行具建設性的商議，但需要更多時間去達致最後結論，目前仍沒有決定會否進行任何交易，而是項潛在交易須待完成盡職審查、訂立協定條款、簽署確定協議及取得所有必要的公司與監管批准後，方可作實。

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