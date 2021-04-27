美帝末日博士魯比尼（Nouriel Roubini）曾在國會聽證會狠批虛擬貨幣是「所有騙局和泡沫之母」。土炮末日博士又怎樣看？一方面，羅家聰說過比特幣沒有投資價值，更有點像造市；另一方面，他卻不認同投資虛擬貨幣是個騙局，只是其價值是基於密碼不能破解。

比虛擬貨幣密碼更難破解的，可能是末日博士對比特幣升值潛力的看法：「整個格局如果升市的話，最多可以升至20萬美元，是可以的。但它現在在6萬美元這個價位，是需要一個調整，然後才有機會再升。」而這個調整，是跌到嘔泡的7至9成！

激勵女友的投資貼士：隨代幣的使用人數呈S形曲線上升，幣價會在早期使用人數較少時升得最急。早買早享受。從經濟學角度分析，作為一種資產，代幣容許市場把預期的代幣價值資本化。換句話，今天的幣值反映的是未來的代幣價值。又因為網絡使用帶來的界外效應，虛擬代幣越多人使用，價值便亦會越高。這網絡效應的理性預期，導致幣價會在早期使用人數較少升得最急。幣價升到嘔泡，同時亦鼓勵更多人參與這代幣經濟平台。

Babe問：「你覺得虛擬貨幣冇機會跌到嘔泡咩？」

我諗起安心再出發嗰首《世紀末煙花》：「才期望世界末日別來吧。個理論係，任何貨幣越多人用價值就越高，但係投資貨幣嘅風險溢價亦會跟住上升，所以考慮埋風險調整，幣價喺市場可以先升後回，但咁同跌到嘔泡係兩回事。」

女友認為末日博士錯唔晒，但想公開請教：「明知先跌至少7成，然後可以升到20萬美金，咁都冇投資價值？」

徐家健

美國克林信大學經濟系副教授

fb.com/economics3.0/