工商舖市交投活躍，不少投資者頻頻沽貨換錢。盛滙商舖基金最新連沽土瓜灣及旺角兩舖，套現3,350萬元。

盛滙商舖基金創辦人李根興指，該基金最新沽出兩個地舖，其中土瓜灣譚公道50號地下8號舖，面積約300方呎，原叫價1,980萬元放售，最終減價16%至1,660萬元成交，呎價約5.53萬元。舖位目前由食肆以月租4.7萬元承租，租金回報約3.4厘。

事實上，該基金於今年1月底才以1,300萬元購入上述舖位，惟相關交易今日才完成，即新買家以「摸貨」形式買入，而物業短短3個月升值360萬元或約27.7%。

至於另一售出舖位為旺角通菜街1A至1L威達商業大廈地下A舖，面積約500方呎，該基金最初叫價2,200萬元放售，新近累減510萬元或約23.2%，至1,690萬元成交，呎價約3.38萬元。據悉，舖位目前由食店以月租3.5萬元租用，租金回報約2.5厘。

盛滙早於2018年6月以1,520萬元買入舖位，持貨逾兩年，賬面獲利170萬元，物業期內升值約11.2%。

港航前主席5,500萬購荃灣工廈單位

據土地註冊處資料，荃灣TML廣場高層C室，面積約7,739方呎，最新連兩個車位以5,500萬元易手，呎價約7,107元；登記買家為神行速運有限公司，公司董事包括蒙建强等人，料為港航前主席或相關人士。

至於原業主於2013年以3,033萬元購入單位，賬面獲利2,467萬元，物業逾6年升值約81%。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略