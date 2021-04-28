內媒《36氪》報道，繼小米（1810）宣佈投入100億美元造車大計後，內地手機品牌OPPO亦加入造車戰團，由OPPO創始人陳明永領軍，目前已在產業鏈資源和人才方面摸底、調研。OPPO未予置評。

報道引述消息人士透露，陳明永過去兩周曾與寧德時代中國乘用車事業部總裁朱威會面，並拜訪了中汽研等機構。OPPO軟件工程副總裁吳恆剛是面試自動駕駛、算法職位的最高級管理層，而去年從小鵬汽車加入OPPO的首席科學家郭彥東，也會參與籌組自動駕駛團隊。

根據IDC出貨數據，OPPO去年第四季成為全球第4大手機廠商，前3名分別是三星、蘋果和小米。2020年全年手機出貨排行中，OPPO則跌出前5。分析指出，雖然OPPO、小米不似傳統車企有完善的造車經驗，但在AI、晶片、硬件產品定義、供應鏈管理，以及造車資金等方面，都有足夠儲備。

OPPO造車消息一出，拖累小米股價急跌，目前跌幅擴大至3.8%，最新報25.3元。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略