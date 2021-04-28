美國經濟數據持續向好，但仍不足以改變市場對聯儲局改變放水路線的看法，加上聯儲局議息臨下，觀望氣氛濃，令美元仍徘徊於五周低位。

美匯指數今日曾低見90.89，較上周三收市的91.15再多跌26點子，令本年迄今升幅收窄至1.2%。過去一周，7大主流貨幣5升2跌，當中以日圓跌1.1%獨憔悴，其餘跌幅介乎0.1%至0.5%；紐元近平收，加元逆市升0.5%表現最佳。

受惠當地接種疫苗取得長足進展，美國經濟活動不斷改善是無庸置疑的，也可說是捷報頻傳。例如最新的申領失業數據降至疫情後低位，消費信心創14個月新高，樓價上揚，最耀眼是ISM非製造業指數錄得有紀錄以來最大升幅，製造業指數增長是40年最勁，在在顯示復蘇是鐵一般的事實。

最令市場欣喜的是，美國疾病控制與預防中心（CDC）放寬指引，指已完成接種疫苗的成人，在室外及小型聚會時毋須戴上口罩，加上旅遊旺季臨近，料有助重啟旅遊業並惠及經濟。

回說議息，聯儲局將於今晚公佈議息結果，市場普遍預期政策不變。然則儲局上次議息時，重申相信通脹升溫是暫時現象，需待至經濟取得長足進展才考慮調整現時的政策路線。縱然近期數據著實省鏡，筆者相信鮑威爾為首的儲局高官在下次即6月發表最新經濟評估前，都不願就何時收水的話題表態。

非美貨幣中，日圓近日表現最弱，部份大概有二，其一是日本央行周二一如所料按兵不動，並預期在2023年初都難以達到2%的通脹目標。其二是，日本日前啟動第三輪防疫緊急狀態，為脆弱的復蘇增添陰霾，也為日圓添壓。走勢上，美元上周跌至107.48日圓的7周低位後回穩，昨日收市重上50天線，是1月以來首次，今日曾高見109.08日圓。

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