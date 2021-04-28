iOS 14.5面世，而之前談了很久的App Tracking Transparency（ATT）也隨之而來。ATT是甚麼？就是蘋果為保障iOS Device用戶私隱，防止任何Mobile App在未經用戶許可下追蹤用戶行為的新功能。而一眾以廣告維生的平台，如Facebook，就是「受害者」。

「受害者」？

當蘋果公佈了ATT之後，facebook就是最出力批評蘋果的廣告平台。因為他們知道這功能推出之後，其廣告業務會很受打擊。

隨著iOS 14.5推出，ATT出場，很多經營facebook廣告的朋友都叫苦連天。有些人說facebook的廣告貴了；也有人說「我不介意你貴，可是不能容忍貴了卻不能Deliver」。但單單說「無數返」其實對了解ATT的影響沒有幫助。於是我就找了幾個朋友，逐一問他們的情況。他們的廣告部份是跑生意的conversion ad；也有些是追一般Marketing Metrics的廣告。

跟他們討論之後，我有點懷疑Facebook正在「出怪招」試圖找到方法打破ATT的限制。所謂「出怪招」，因為我們見到個別的廣告，其運行的Pattern跟以往很不一樣。例如有些廣告，開頭兩天是幾近全無results的，但第三天，甚至要等到第四天，我們expect在這幾天跑到的results，突然一次過來。我自己的經驗中，也發現另一些古怪的pattern。

這些情況令我懷疑現在performance的問題一來當然有ATT的影響；同時亦有可能Facebook故意用不同的方法來重塑其廣告效益。反正這段時間大家都有心理準備，預估了廣告費未必如以往的情況，那就是一個好的時機讓facebook做多點測試。如果真是這樣，我猜facebook的廣告最終是可以overcome的。

Jansen Lu

http://www.fb.com/janstechblog

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