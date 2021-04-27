中國五礦隸屬國務院，是中國最國際化的金屬礦業集團，2019年全球500大之中排名第112，去年升至第92。

易大宗（1733）並非「二打六」，母企正是中國五礦，2020年盈利大升48%，今年預測再升39%，預測PE竟低至2倍以下，異常超值。

1) 易大宗是國內煤炭的龍頭買賣及加工商，亦提供物流服務。去年營收220億元（港幣．下同），跌27%，主因是部份業務由附屬公司轉到聯營公司，相關營收不再綜合在賬目中；純利4.62億元，大增48%。

盈利預測大增39%

以「全面收益」計，盈利更達6.75億元，激增172%，主因是滙兌賺2.14億元（2019年：虧損0.60億元）。此項變化，不影響計算EPS的盈利，但對集團NAV非常有利；去年底39.27億元，大增6.65億元，遠高於計算EPS的4.62億元盈利。

2) 中煤能源（1898）及中國神華（1088）首季強勁業績，預示易大宗的相關煤炭業務，價量齊升，盈利不難獲得17%的增長。

易大宗去年秋提早贖回CB（可換股債券），支付利息開支及補償0.69億元，今年不會再有同類開支，可令集團盈利上升15%。債券利息以外的利息開支，亦因淨借貸大降而下跌；不計CB的淨借貸，去年底僅為0.69億元，較上年大減17.8億元。借貸大減，是存貨大降及應付賬大增的結果。

結合煤炭核心業務增長及利息開支雙重下降因素，易大宗今年盈利預測6.4億元，增長39%。公司市值僅12.7億元，PE 僅1.98倍！

3) 易大宗去年底每股NAV 1.3元，今年年底估計增至1.51元，PB低至0.28倍。

4) 中國五礦2016年入主易大宗，每股作價0.69元，佔易大宗近五成權益，翌年最高1.62元。現價低綫，具私有化誘因。

★易大宗現價0.42元，目標價重溫：0.69元（母企的家鄉價），潛在升幅64%，折合2021年PE 3.2倍。

同場加映：TCL電子（1070）是全球第二大LCD電視生產商，去年賺36.46億，大增57%，現價往績PE低至3.9倍。去年盈利中有17.52億元來自出售附屬公司，今年少了同類項目，預測盈利倒退三成，PE升至5.6倍，仍然吸引，較母企TCL科技（深：000100）的12.2倍折讓五成半；預測PB 0.85倍，較母企的3.03倍折讓逾七成。

TCL電子現價6.05元，目標價重溫：8.2元，潛在升幅36%。第一上海睇8.5元，中金睇7.5元。

TCL電子原本有上市姊妹股TCL通訊（前2618），4年前由TCL科技私有化，作價PE 15倍，PB 2.4倍。TCL電子亦可憧憬私有化。

何車