市場再錄內地客蝕讓賣樓。有地產代理透露，土瓜灣利．港灣18高層B室「樓王」，實用面積534方呎，屬於3房套間隔，外望啟德郵輪碼頭全海景，剛以1,052萬元易手，呎價19,700元。原業主為內地客，2016年12月斥1,285.4萬元一手買入，撇除相連戶，成交價創項目新高，惟業主急於套現下，最終大幅劈價18%蝕讓，賬面已蝕233.4萬元，連使費料損手近300萬元，亦為屋苑首宗蝕讓個案。

值得留意的是，利．港灣18過去二手全部賺錢，如低層B室，實用面積215方呎，去年4月以478萬元易手，原業主2015年以379萬元購入，賺26%離場。

香島「移民盤」賣1,668萬 業主蝕讓逾170萬

本港再度出現移民潮，當中不少業主為求盡快沽貨，往往低市價賣樓，甚至蝕讓，故近期不少劈價盤均來自「移民盤」，成買家執平貨對象。市場最新一宗「移民盤」成交，為筲箕灣香島5座中層B室，屬實用面積845方呎的3房套間隔，業主以蝕本價1,668萬元賣出，呎價19,740元。

資料顯示，原業主2018年2月以約1,759萬元一手買入，持貨剛滿3年SSD鬆綁便沽貨，賬面蝕讓91萬元，連佣金及釐印費等開支，估計實蝕逾170萬元離場。據知，業主已移民離港，故賣樓套現。

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