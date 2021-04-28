●李氏大藥廠（950）分拆的眼科製藥公司兆科眼科（6622）以每股16.8元上限定價，集資淨額19.42億元。兆科眼科富途暗盤閃升一下後，收跌4%，至16.1元；輝立、耀才暗盤跌近6%，未計手續費一手蝕約500元。

兆科眼科於香港公開發售部分共錄得11.1萬人認購，超額認購55倍；國際發售部分超額認購4.3倍以上；藍表部份獲接近足額認購，輕微超購0.2倍。

兆科1手（500股）中籤率25%，認購10手（5,000股）可穩獲1手，甲組尾（25萬股）獲6手，乙組頭（30萬股）獲51手，頂頭槌飛（617.85萬股）獲939手。

●再鼎醫藥（9688）以每股普通股1,164.2元的價格包銷發售224,000股普通股，已於今日完成，預期全球發售所得款項總額合共約為8.575億美元。

●康方（9926）宣佈中國藥監局（CDE）同意開啟評價公司自主研發、全球首創新型腫瘤免疫治療新藥Cadonilimab（PD-1/CTLA-4雙特異性抗體，研發代號：AK104）加含鉑化療聯合/不聯合貝伐珠單抗，用於一線治療持續、復發或轉移性宮頸癌的隨機、雙盲、安慰劑對照的全球性III期臨床研究。這是中國首個一線宮頸癌雙免疫療法的III期臨床研究。

康方指，Cadonilimab在前期開展的宮頸癌臨床研究中已經顯示出優越的臨床療效，在此基礎上進一步開展全球性的III期臨床研究用於一線治療宮頸癌，有助於在全球範圍幫助更多的宮頸癌患者。

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