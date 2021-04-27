【本報訊】疫情後企業運作進入新常態，混合工作模式及彈性辦公室成為潮流，滙控（005）行政總裁祈耀年近日已遷出位於倫敦金絲雀碼頭42樓的大班房，與高層同事進駐40樓的開放式辦公室共用。他在季績後表示，預期新模式下集團年底前可騰空相等於現有辦公室佔地面積約20%的空間（逾360萬方呎），長遠計則清空達四成面積；但他重申各市場可因應本身發展需要作決定，估計本港中環總部及奧海城後勤中心的使用，不會有很大變動。

目前滙豐亞太區行政總裁王冬勝，坐鎮中環總行34樓樓層。對於香港及亞太區高層會否倣效倫敦，放棄固定辦公室以騰出空間作其他用途，祈耀年說有關做法只是倫敦決定，但並非全集團要跟隨，每個地區及市場可因應本身狀況，自行決定如何安排。

集團無計劃研遷冊

滙控早前內部公告，主管三大環球業務支柱的集團高層，下半年將由倫敦調派駐港。祈耀年強調，此舉是配合亞洲作為滙控業務增長重點及貼近市場商機的調動，有助進一步加強香港及亞洲市場發展，絕非為了擺平有聲音要求總部遷冊回港的部署。他認為，滙控作為業務覆蓋全球的國際銀行，總部駐紮倫敦是合適決定，無阻集團在亞洲市場的業務擴展，集團亦無計劃再研究遷冊的議題。

他亦否認外電早前引述消息報道，稱三名高層改駐港後，與亞太區領導層可能造成磨擦、官僚增加及滙報含糊等問題。