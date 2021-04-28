一個月前在本欄提到要一改過去好一段時間的炒賣模式，由進攻轉防守，一來要逆勢入市，逆勢出貨，出手亦只能「打劫」，快買快走。一個月後的今天指數仍然維持29,000點狀態，符合當日期望，雖指數看似沒有大方向，但如果沒有套用逆勢「打劫」思維，看著吉利（175）、阿里巴巴（9988）、藥明生物（2269）等落獲炒起才順勢追貨，一樣可以輸得很慘。即使一個月後的今天，恆指仍處於20天線及50天線之間，未走出趨勢，而ADX亦處於14的低位，相信仍只是區間上落，若要重錘出擊，仍未是時候，防守思維仍然是出手時應有的心態。

不過即使大市沒有大方向，仍確實難掩市場資金充裕的事實，美團（3690）被罰後仍能倒升，藥明生物（2269）配股後仍能穩守配股價等都反映市場資金面仍然充裕，氣氛仍未轉差，只是在眾多隱憂之下資金未落到指數相關股份。MACD快線高於慢線且兩者高於0（簡稱為階段二）一向被認為是較有上升趨勢的股份，比較適合做短期部署，MACD階段二的市寬由3月31日的25.76上升至4月27日的35.85，同期指數只由28,378上升至29,071，略欠波幅，反映資金擁入個別個股部署短炒，而忽略指數。

其中錦欣生殖（1951）、中升控股（881）、映客（3700）、昊海生物科技（6826）等都是突見大成交且符合以上MACD階段二的條件，可見的確有不少游資在找尋出手機會，且行動迅速，所以炒股不炒市，並且減少衍生工具操作，會比較適合當前市況，而選擇出手，當然是考慮止蝕位較近的股份，比較之下錦欣、中升西部水泥（2233）會較為安全，先求不敗再求勝。

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