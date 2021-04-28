儘管疫情尚未受控，惟樓價指數先行反彈。差餉物業估價署公佈，上月樓價指數按月上升0.8%至388.3點，連升3個月，帶動今年首季樓價累升2.21%至逾一年半高位，上月為自2019年第三季以來7個季度最大升幅。

差餉物業估價署公布，本港3月私人住宅單位售價指數按月升0.8%，最新報388.3點，較2月份385.2點上升。相信主要由於疫情緩和，大量新盤連環推售帶動。失業率升勢緩和，租金指數都喘一口氣，終止3個月連跌。差估署公佈租金指數有所回穩，最新3月指數報174.8點，按月回升0.6%。

樓價指數回升，當中以面積1,722方呎以上E類單位升幅最為顯著，按月大升3.62%外，更比去年10月的低位300.3點，大升11.5%，升至334.9點，升幅為各類型單位中最為顯著。其餘單位中，面積430方呎以下A類物業按月升0.96%；面積431至752方呎B類物業按月升0.87%；面積753至1,076方呎C類物物業按月升1.16%；面積1,076至1,721方呎D類物業，則按月升0.12%。

租金終止跌勢 上月回升0.6%

另一邊廂，已連續下跌3個月的租金指數，終於止跌回穩。差估署上月租金指數報174.8點，較2月的173.7點微升0.6%。各類物業中，仍以細單位租金升幅較佳，3月中小型住宅租金指數報179點，按月升0.9%；大型單位租金指數報139.3點，按月跌1.5%。

A類單位租金按月升1.5%；B類單位租金升0.5%；C類物業租金按月升0.7%，相反，面積逾千方呎D類物業，及面積逾1,722方呎以上E類單位，上月分別下跌1.8%及1.1%。

今年首季樓價升幅2.21%，為自2019年第三季以來7個季度最大升幅，利嘉閣地產研究部主管陳海潮認為，指數反映樓價已擺脫社會運動及疫情以來的劣勢。若與2019年5月的歷史高位396.9點比較，目前樓價仍跌2.17%。

利嘉閣： 預期4月樓價升幅擴大至1.5%

陳氏指出，差估署3月售價指數主要反映2月下旬及3月上旬的實際市況，當時疫情持續受控，疫苗亦陸續接種，一手及二手市場交投暢旺，帶動樓價穩步向好。隨著3月下旬疫情進一步緩和，本月起限聚措施再度放寬，帶動市面經濟氣氛持續好轉，導致不少業主放盤議價空間收窄，部分甚至出現反價，料可推動4月樓價升幅擴大至約1.5%。萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文表示， 現時樓價比2019年高位只差約2.2%，如第3季可以通關，相信內地的購買力會湧入香港，尤其豪宅市場。在現時情況及數據分析下，預期今年樓價會上升3至5%，表現會比之前預計為好。雖然上月租金指數回升，不過，林浩文認為受經濟及失業率影響，估計租金今年會向下調整約5%，租金回報率會持續偏低。

中原：CCL年底有望衝破200點

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今年自農曆年前，物業市場已呈現旺勢，3月樓價指數反映了樓市升勢持續，已進入大牛市。陳永傑指，樓市利好基礎因素不變，如低息環境，各國量化寬鬆，貨幣貶值，令資產市場持續受追捧，加上香港新冠肺炎確診人數下降，令入市氣氛進一步回升，3月份二手成交逾5,400宗，創8年新高，於成交量支持下，令樓價緩步向升。

陳永傑預料，樓價於大牛市下，樓價將持續向升，中原城市領先指數CCL 於6月份有望突破歷史高位，至190點，與現時約有5%的距離，至年尾更有機會衝破200點。

3月份差估署租金指數報174.8，較上月升0.6%，終止了3個月的跌勢。陳永傑指，租金回升反映了經濟復甦的帶動，加上多個新屋苑入伙，亦有助拉高整體租金呎價。疫苗接種，香港疫情亦漸受控，港府亦開始推出疫苗及旅遊氣泡，通關有望，相信日後海外學生及管理人員重返香港，將再次推高租金，料租金及樓價指數將再次同步上升。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略