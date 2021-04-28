土地供應嚴重不足，連古洞發展用地都炒上至呎價逾7,000元，發展商繼續市區重建以增加土儲。最新有財團向土地審裁處申請年內第6宗強拍，地段為銅鑼灣霎東街2至4號舊樓，涉及地段估值逾2.28億元。

根據土地審裁處文件顯示，霎東街2至4號舊樓，由2個地段組成，申請財團持有4號物業所有業權，並持有2號物業83.33%業權，僅餘一個住宅單位尚未收購，綜合兩個號數物業，相關財團持有該地盤約9成業權。

相關物業現址為1幢商住舊樓，地下為商舖、樓上為住宅，於1964年落成，樓齡約57年。項目地盤面積約1,562方呎，若以重建為商業項目，以地積比率15倍計算，可建總樓面面積約2.343萬方呎。地段位處鄰近利舞臺，另一方則為時代廣場。

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