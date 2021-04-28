觀塘5,000萬元「小白象」音樂噴泉無視疫情下啟用，康文署指公眾嬉水區被梘液破壞，不點名批評網媒「100毛」藝人東方昇不當使用設施，正研究向有關人士採取法律行動，根據《遊樂場地規例》，違例者最高可被判罰款2,000元及監禁14天。

100毛母公司毛記葵涌（1716）連續兩日急升，今早再高開13.6%，最高升過180%，收市升106.06%，報1.36元，成交3.15億元，市值達3.67億元。

藝人東方昇暫未回應事件，只在社交平台上載自己與貓的合照，留下一句「喵～」。老闆之一林日曦則曾回應指，一旦東方昇出事，公司一定財政上支持他。

毛記葵涌於2018年3月上市，當時集資約5,350萬元，去年上半年賺1,086萬元，市值由昨日1.78億元，急升近2億元，至今日收市3.67億元，增加市值較音樂噴泉造價更多。

毛記葵涌高峰期市值約20億元，主要持股人為林日曦（真名徐家豪）、阿Bu（真名姚家豪）及陳強（真名陸家俊），三人合共持有67.5%公司股權，萬華媒體（0426）持股4.44%，今亦升28.6%，收報0.135元。

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