黃竹坑站新盤晉環以每呎3萬元開售，同區二手掀反價潮，但仍有買家追價入市。富臨行物業傅錦燕表示，鴨脷洲深灣軒2座中層H室，實用面積586方呎，屬3房單位，座向東南享海景，剛以1,370萬元沽出，呎價23,379元，創同類細3房歷史新高。

翻查資料，同座一個高兩層H室單位今年1月僅以1,230萬元易手，今次樓層較低反而賣貴140萬元，反映屋苑樓價短短3個月升值逾一成。

傅錦燕指，原業主為一名居於九龍區的「師奶」，鍾情投資「磚頭」，2004年斥971.8萬元買入屋苑3個單位，多年來一直作長綫收租﹔今次賣出單位當年以373.8萬元買入，原本叫租3.2萬元，從無打算放售，買家為同屋苑2房單位換樓客，以高價打動業主放售，業主表明實收1,380萬元，「傾咗足足兩天只減多10萬元成交」。據銀行網上估價，單位估值1,291萬元，造價比估值高6%。

該名師奶投資者仍手持1座H室兩個2房單位，原本每個叫價1,280萬元放售，由於睇好後市，現已封盤不賣。

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