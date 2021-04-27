【本報訊】工商物業投資氣氛轉旺，不少業主趁機推售重磅物業。中環迷你商廈C Wisdom Centre最新於市場放售，業主意向價為4.8億元。

美聯商業陳家輝指，該行新近獲委託出售中環荷里活道35至37號C Wisdom Centre全幢，樓高26層，其中低層地下至3樓為商舖用途，而6樓至26樓則為寫字樓，總面積約23,889方呎；以意向價4.8億元計，呎價約20,093元。據了解，物業全數單位已獲承租，每月租金約80萬元，租金回報約2厘。

資料顯示，業主早於2019年以3.8億元購入上述物業地盤，及後重建發展成商廈；以買入價計，物業逾一年升值1億元或26.3%。

零售核心區租金跌6%

商舖方面，第一太平戴維斯最新報告指，中環、銅鑼灣、尖沙嘴及旺角等四大零售核心區，首季街舖租金按季跌幅介乎4%至6.1%，並自高峯水平回落約74%至80%。

該行香港商舖租賃部資深董事陳澤鳴表示，預計年內核心區商舖空置率將維持較高水平，而短期內仍會由飲食及本地消費行業主導相關租賃市場；相信各區空置情況需待通關、最快今年第四季才有望改善。

專業地產工商舖麥嘉樑指，中環些利街18號地下，面積約3,050方呎，最新由日本餐廳以月租18.2萬元、呎租約60元承租，較舊租金33萬元回落約45%。