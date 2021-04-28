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新盤開價｜旺角千望推30伙 開放式400萬有找

10小時前
旺角千望首張價單涉30伙，最平單位售價低於400萬元。

市區爆新盤搶客混戰，內房遠洋旗下旺角千望剛公佈首張價單，以最高15%折扣計，整張價單折實平均呎價22,554元，較信置（083）同區One Soho首批平均呎價21,538元高4.7%，入場費低於400萬元，平絕今年市區新盤。

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遠洋集團助理銷售總監王維榮表示，首張價單涉30伙，實用面積172至318方呎，包括12個開放式單位、15個1房單位及3個1房連書房單位，折實售價397.8萬至702.95萬元。最平為5樓E室，實用面積203方呎，屬開放式，折實價397.8萬元，呎價19,596元。最平1房為15樓D室，實用面積227方呎，折實價529.55萬元，呎價23,328元。

翻查資料，對上一個入場費見「3字頭」的市區盤為深水埗弦雅，去年12月推出首批30伙，折實平均呎價19,658元，入場單位實用面積214方呎，折實價385.13萬元。

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