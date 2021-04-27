隨着各種新冠肺炎疫苗的誕生，似乎為這個疫情的終結帶來一點曙光，雖然各種疫苗都有着不同的副作用，甚至出現死亡個案，但香港部份傳染病專家指出，這些個案未必與接種疫苗有直接關係，不過仍令市民恐慌，所以剛開始時，香港接種疫苗的比率仍然偏低。

近期茶餘飯後大家經常討論一個話題，就是「你打咗針未？」原來朋輩間的壓力（Peer Pressure) 也間接形成接種疫苗的原因，例如當四人一起出外晚餐，言談間發現三個人都已接種疫苗，第四個人就可能感到被「白眼」；又如原計劃12人同枱食晚飯，但發現原來有一或兩個人未接種，這個飯局便可能因此而告吹，同樣構成另外一種壓力。

因應政府推出四營運模式，員工食客接種疫苗，可延長堂食時間及放寬每枱人數上限，相信部份食肆的僱主會因而希望所有員工接種疫苗。需知長期病患者並不適合接種疫苗，有些「無良僱主」可能因而解僱該員工，隨時有機會觸犯《殘疾歧視條例》，作為僱主需要審慎考慮，應以包容及體諒的態度，處理不同僱員的實際情況。

作為一個負責任的香港人，我已經預約接種疫苗，亦希望那些沒有長期病患的朋友，可以考慮接種，產生群體免疫，令香港疫情得以受控制，盡早達至「零確診」，經濟才可以走出谷底。有一點值得大家留意的是，疫苗的有效期大概介乎9至12個月，有報道指，市民接種兩劑疫苗一年後，可能需接種第三劑疫苗才能延長有效期，亦有報道指第二代疫苗快將推出，不過這一切將不會在今年內發生，所以暫時最有效方法除了做足消毒措施外，還要接種適當的疫苗，確保平安。

方保僑

香港資訊科技商會榮譽會長