金管局發表2020年報，顯示總裁余偉文去年總薪酬達1,031.5萬元，其中固定薪酬700萬元，浮動薪酬230萬元，其他福利101.5萬元。

4名副總裁或高級助理總裁，去年平均每人年薪804萬元，當中固定薪酬平均為560.1萬元，浮動薪酬平均為167.2萬，其他福利平均為76.7萬元。

至於14位助理總裁，去年平均月薪為606萬元，固定薪酬為426.3萬元，浮動薪酬為110萬元，其他福利為69.7萬元。

其他福利包括公積金或合約酬金（視情況而定）、醫療及人壽保險，以及年內累積的年假。這些福利會因應個別高層人員的服務條件而有所不同。與以往比較，2020年內累積的年假相對較多。

整體開支上，薪酬及其他人事費用為18.96億元，按年升8.5%。

2021年人手編制上將維持1005人，當中工作將會放在支援「理財通」的政策發展工作；處理《保險業條例》及新的場外衍生工具制度下的發牌工作，以及有關虛擬銀行的操守監管工作；實施有關氣候風險的新監管規定，以及加強對銀行的審慎監管。

儲備管理上，將加強投資、風險管理及其他必要支援，以配合外匯基金持續擴展及多元化的投資工作。亦會加強參與金融穩定理事會及其他國際工作小組提供支援；管理新近建議的附帶權益稅務寬減制度，以及核實可合資格獲稅務寬減的基金。

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