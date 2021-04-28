政府積極呼籲市民接種疫苗，昨日更以「疫苗氣泡」為基礎放寬社交距離措施。信和集團為鼓勵市民打疫苗，於旗下屯門市廣場、奧海城及荃新天地推出「齊心抗疫感謝賞」，商場會員於本月29日至5月31日期間，在上述商場禮賓處出示新冠疫苗接種紀錄，包括紙本針卡或電子針卡，即可換取最多40元現金券。

信和表示，已接種第一劑疫苗的會員，可於上述商場換取20元現金券；已接種第二劑疫苗則可於屯門市廣場換取20元現金券、於奧海城換取飲品券、或於荃新天地換取咖啡券。集團指，是次活動期望向一眾已經參與接種新冠疫苗的市民致意，特別是各行各業服務市民的前線工作人員，又期望市民可以早日接種新冠疫苗，攜手帶動香港回復正常生活。

早前信和置業（083）黃志祥一家表示已注射疫苗，信置副主席黃永光稱，經徵詢醫生意見後，他已於3月下旬接種科興疫苗，又指全家人包括父親黃志祥、母親及弟妹已全部接種疫苗。他又指，接種疫苗預防疾病是保護個人及社區的最佳辦法，亦是恢復日常生活及業務的關鍵。

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