恒地（012）啟德The Henley即將明日開價，及同步向傳媒開放示範單位，首批不設開放式，料周末緊貼開第二張價單，最快下周末開售。

恒地營業（一）部總經理林達民表示，昨日上樓書，將於明日開價，首批不少於2成，即96伙，當中包括一至三房單位。本周五開始登記入票，對銷情有信心。預告本周末上載二號價單，涉及1成單位，或首度推出開放式單位，最快下周賣樓。付款辦法方面，將至少提供8成半發展商按揭。

對於樓價指數創一年半新高，林認為是預期之內，本港經濟最壞情況已過去，隨住疫苗接種愈來愈多，料回復經濟高增長期。

發展商今日介紹項目會所，會所名為Club Henley，室內外面積達3.2萬方呎，分6大主題區域，包括35米室外游泳池，池邊附有按摩池等。健身區域提供多項設施，包括TRX懸吊訓練等。

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