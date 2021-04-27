【本報訊】受惠經濟回暖，滙控（005）首季錄得一次性淨回撥逾4億元（美元．下同），加上所有地區皆錄得盈利，帶挈集團截至3月底季度列賬基準稅前盈利大增79%，至57.79億元，為市場帶來驚喜，業績刺激股價一度升逾2%。不過因資金氾濫港元拆息續低，令香港區稅前盈利及集團淨利息收入按年下跌，但管理層相信，拆息水平已跌至谷底，淨息差將趨穩並推升明年淨利息收入回升。

若撇除一次性因素的經調整稅前盈利計，滙控首季按年大升1.09倍，至64億元。滙控中午公佈業績後，一開市股價即彈升近1港元（較前收市價升2.5%），本港收市報46港元，升2%；至傍晚近9時倫敦折合計，升穿47港元。

重申今年內不按季派息

集團年初已預告今年首季無息派，昨重申不擬於2021年內按季派息，但會在8月公佈中期業績時，考慮是否宣派一次股息。滙控旗下恒生銀行（011）宣佈，維持第一次中期息每股派1.1港元，與去年水平一樣。

滙控財務董事邵偉信表示，集團正按英國審慎監管局要求進行壓測，到中期業績時會更清晰壓測結果、經濟復蘇及集團表現，又重申滙控有足夠資本實力派息。截至3月底，滙控普通股一級資本比率為15.9%，有形股本回報率升至10.2%，是行政總裁祈耀年領軍後首次重現雙位數。

滙控首季業績遠勝預測，關鍵是季內信貸損失淨回撥4.35億元（約33.9億港元），主要來自英國及反映經濟前景好轉，相比去年同期提撥達30.26億元，有顯著分別。邵偉信在電話會議稱，首季淨回撥是非常特別，「今年其他季度未必再出現如首季般回撥」，但隨着經濟好轉，相信全年預期信貸損失會持續下降，低於平均貸款額的30點子。他指港元拆息水平目前已屆低谷，淨息差可望回穩，加上貸款需求尤其港英市場強勁，集團淨利息收益2022年可望轉向正增長。

全職員工上季減千四人

以地區劃分，一向是集團盈利引擎的滙豐香港區，今年首季稅前盈利跌逾三成至18.86億元，對集團盈利貢獻佔比，由去年接近九成降至32.6%，亞洲區盈利亦僅微升0.5%至37.58億元；相反歐洲扭虧為盈，季內稅前盈利達10億元。

截至今年首季末，滙控全職員工為22.47萬人，季內減少1,407人，邵偉信謂，集團成本節省及出售資產均按三年策略計劃推進。

祈耀年對集團首季收入及成本控制感滿意，滙控正爭取將首季良好勢頭延至第二季。對於併購考慮，他指集團只會研究能提升銷售及增長能力的財富業務項目，現時有些選項考慮中。邵偉信補充，花旗放售的13個市場零售銀行業務，與滙控路向不相配故不會熱衷競購。

高盛報告稱，滙控信貸質素連續三季有驚喜，全年信貸成本金額或較市場預期的10億元更少，維持對滙控「買入」評級及57港元目標價。大摩謂，滙控較市場測提早一年進入盈利正常化，維持46港元目標價，花旗目標價亦為46.4港元。

專家意見

正榮金融業務部副總裁 郭家耀

「業績驚喜，但受累淨息差疲弱，股價仍需靠通脹、業務復蘇等帶動，息差若隨着長期利率反彈，並確立恢復派息，先可以維持50蚊樓上。」

香港股票分析師協會主席 鄧聲興

「預期有機會衝上50蚊，除咗回撥因素，財富管理、零售及商業銀行增長均勝預期、大型股本回報率升至10.2%，對股價正面。」