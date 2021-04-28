二手樓交投持續暢旺，投資者重投市場。中原地產楊文傑表示，鰂魚涌逸樺園4月暫錄得3宗成交，平均呎價23,344元。其中2座高層D室，實用面積611方呎，2房間隔，向東南，坐享山景，剛以1,440萬元連租約易手，呎價23,568元。

楊文傑指，買家屬於投資客，鍾情單位屬高層，十分罕有。單位現時以28,000元租出，租金回報2.3厘。原業主於2008年12月以550萬元買入單位，持貨13年，賬面獲利890萬元，單位升值162%。

丹拿花園事故盤樓上賣平15%

中原地產林龍南透露，北角丹拿花園2座高層D室，實用面積656方呎，3房套間隔，望山景，業主叫價1,150萬元，最終以998萬元易手，呎價15,213元。由於單位位於事故單位樓上，成交價較市價低15%。原業主1991年4月以148萬元買入單位，持貨30年獲利850萬元，升值近6倍。

太古城2房則王賣1,174萬 升值1.4倍

中原地產趙鴻運表示，指標屋苑鰂魚涌太古城本月暫錄得39宗成交，樓價總值5.2億元，平均呎價20,016元，當中12宗屬「2房則王」，比例30%。

趙鴻運稱，最新「2房則王」成交為元宮閣高層F室，實用面積580方呎，正南望街景，業主去年11月以1,250萬元放盤，累減76萬元後，以1,174萬元成交，呎價20,241元。原業主2009年12月以487萬元買入自住，大賺687萬元離場，12年升值1.4倍。另景天閣中層A室，實用面積592方呎，亦以1,280萬元易手，呎價21,622元。

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