由彤叔女婿杜惠愷任大股東、新世界（017）主席鄭家純擔任主席的豐盛服務（331），近日收購更多綜合生活服務公司，首席財務官陳袓偉估計，未來有關業務將提供75%盈利，冀估值可與市場上內地物管股睇齊。

陳袓偉表示，豐盛由2015年上市時從一家工程公司，已「蛻變」成一家綜合服務商，包括擁有富城及僑樂兩家物業管理公司，在不計算發展商母公司下，物管市佔率本港第一。他又指，希望估值能與內地物管股睇齊，因其業務組合除了物管以外，亦會從事清潔、保安、園藝等一站式服務，「嚟緊上市一間物管股PE 10倍都嫌少啦」，冀可藉此獲得市場重估價值。目前該公司市盈率約7.5倍。

陳續指，旗下物管公司正管理15萬個單位，服務350平方米建築樓面面積的商廈，車位亦有5萬多個，近年取得多個政府清潔及消毒項目，日後綜合服務將成業務增長主要動力。

「冇聽過鄭家純想退出」

豐盛服務大股東為鄭家純的姐夫杜惠愷，去年鄭家純將公司18%股份全數轉讓予杜惠愷。被問鄭家純是否有意退出公司，林煒瀚稱：「我冇聽過主席想退出」，重申目前公司定位及方針非常清晰。

最近該公司向大股東豐盛創建控股完成收購一系列資產，包括保安護衛及活動服務、保險解決方案和園藝服務，並會改名為「豐盛生活服務」。

林煒瀚表示，有關資產入賬後，其綜合服務業務的收入比重，會與機電服務平起平坐，但將會貢獻主要盈利能力，包括毛利比例會由現時佔約60%提升至75%；同時這些公司本身毛利率約20%，純利率亦有10%以上，對於現時公司約10至15%的毛利率及6至7%純利率，均有所提升。

會繼續收購生活服務公司

林煒瀚指出，自公司上市以來幾乎每年都會收購合併，未來仍會繼續，依然會集中在綜合生活服務的項目，並指出不一定向同系公司招手，只要有合理作價均會考慮。

他又稱，去年多項業務均受到疫情影響，但形容有得有失，例如馬場或展覽的保安工作減少，但檢疫中心等服務增加；而工程進度因限聚令而減慢；清潔服務則在商場、學校等地清潔服務增加，整體生意尚可。

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