【本報訊】新地（016）剛以天價投得上水古洞北首幅住宅地，每呎樓面地價逾7,100元，貼近區內「麵包價」。事實上，區內洋房呎價向來低水，且頻錄蝕讓，入伙16年的邁爾豪園最新成交呎價僅8,100元。

天璽蝕170萬沽

市場消息指，邁爾豪園單號屋，實用面積1,795方呎，業主2015年於二手市場斥1,460萬元購入，去年11月以1,980萬元放盤，惟急於出貨下，最後大幅劈價520萬元，以其六年前買入價1,460萬元沽出。雖然賬面平手，但若計及一買一賣的代理佣金及釐印費等開支，料蝕約84萬元使費離場；該洋房呎價更低見8,134元，平過區內不少居屋或公屋。上水居屋彩蒲苑本月錄3宗二手成交，平均呎價近1.2萬元。

同區另一個洋房屋苑歌賦嶺，屬新界豪宅蟹貨重災區之一。消息指，屋苑剛錄得本月首宗成交，為冬青徑單號屋，實用面積1,315方呎，成交價1,510萬元，呎價11,483元。原業主為英文名字為國語拼音，料為內地客，2012年以1,585萬元購入單位，賬面蝕讓75萬元。

市區豪宅亦見「血案」。九龍站天璽彗鑽璽高層D室，實用面積672方呎，屬三房間隔，業主原本叫價2,300萬元放盤，議價後以2,230萬元易手。單位2018年以2,260萬元購入，持貨剛滿三年，連使費料實蝕約170萬元。

樓市破頂潮持續。將軍澳交投暢旺，本月二手成交量已達406宗，其中天晉7座高層A室，實用面積1,108方呎，屬四房間隔，剛以2,688萬元易手，料創屋苑標準戶新高。原業主2011年斥1,715萬元入市，大賺973萬元離場。另粉嶺廣福苑中層B室，實用面積920方呎，剛以928萬元連車位沽出，創屋苑歷史新高。利嘉閣羅富欽補充，原業主2010年以460萬元買入單位，因移民離開香港才賣樓。