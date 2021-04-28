自從工商舖撤銷辣招後，非住宅成交量確有增加，超過1億元的大手成交亦陸續出現，特別是舖市及商廈市場。但請睇睇東九龍近期的大額成交，留意吓浸會醫院再次沽貨，短短半年沽出超過5億元工商物業，究竟有甚麼啟示？

浸會醫院沽出這批貨，除了葵涌毛紡工廈之外，其他全屬東九龍物業，雖然全部賬面獲利，但全部屬於「驚喜價」，是有貨者好驚，因為價錢太殘，無貨者感到喜，因價已殘。例如觀塘絲寶大廈低層全層成交呎價僅約1萬元，這個價錢同區全新工廈都要賣這口價，何況其絲寶大廈單位望海景。另外，浸會醫院沽出的九龍灣企業廣場一期大部份樓面是持貨9年，才僅僅升值兩成，平均呎價竟然約6,212元，今時今日麵粉價都不止這個呎價，更要是商廈，而觀塘開源道工廈呎價隨時過5,000元。

作為一間醫院狂沽貨，我絕對相信不是財政壓力，我傾向相信是對後市不樂觀。最近成交轉旺，但部份寫字樓成交呎價好似回到未來，例如第一集團最近沽出觀塘海濱道宏基資本大廈全層海景寫字樓呎價僅約1萬元，這完全是「走鬼」訊號，好明顯「最後逃生門已出」。戴德梁行公布今年首季外資棄租商廈樓面增加17%，東九龍是重災區，空置率維持雙位數，而且陸續有更多寫字樓供應。

小師兄

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