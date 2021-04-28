港交所（388）代理集團行政總裁戴志堅在傳媒會議上，拒評螞蟻IPO審批程序受到中央調查一事，亦未有回應港交所是否因此事受到內地監管機構接洽。

近年綠色投資備受關注，被問到港交所會否引入更多綠色產品，戴志堅稱碳排放等產品需求不斷增加，會與業界投入研究相關產品，適時會公佈。港交所有份投資的廣期所於本月19日正式成立，料以綠色投資產品為主，問到會否有合作關係，他表示不方便透露太多，但期望長遠上有合作發展。

本報曾報道港交所於各部門裁減一至兩名人手，戴志堅表示，港交所是有規模及高水準的公司，須要定時檢討員工表現及物色適合的人才。因僱員費用及資訊技術成本增加，港交所上季營運支出增加9%，戴志堅認為支出增長穩定，又謂「資源要投放喺啱嘅地方」。他續表示，港交所會繼續核心投資，特別是風險管理的IT配套，提升不同情景的模型測試，加強風控。

戴志堅稱，SPAC（特殊目的收購公司）仍未有細節及時間表；另一方面，IPO仍非常強勁，該所會探討不同方向的上市機制。港交所早前獲MSCI授權推出A股期貨，但至今未獲內地監管機構放行，戴志堅稱，仍未有時間表，但現時市場條件成熟推出。就債券南向通的推出進度，他表示暫未有補充。

今日立法會通過《2021年撥款條例草案》，包括上調股票印花稅。戴志堅相信，市場已消化，會配合政府有關工作。但對於港交所的影響，他表示難以預計，投資者進入市場時考慮不同因素。他續指，雖然4月交投量不及年初強勁，但相比去年仍有20%的增長。

遭質問二次上市未納港股通 查太：講唔到時間表畀大家聽

港交所於收市後舉行股東周年大會，該所主席史美倫表示，雖然今年前路或不平坦，但對未來面對的挑戰感到樂觀。她續表示，新一任行政總裁歐冠昇將於下月履新，董事會期待與他合作。

會議原本沒設有問答環節，但場內有小股東在結束時嗌出問題，他問及為何阿里（9988）等二次上市的中概股未能納入港股通，會否有時間表。史美倫回應，不是香港可作單方面決定，又稱不斷與內地監管機構密切聯繫，「我喺到講唔到時間表畀大家聽，但我哋會盡最大嘅努力。」

小股東亦問到兩年前港交所收購倫交所失敗一事，未來收購行動會如何改進。史美倫形容此為「不尋常的經驗」， 她表示每件事不論成功與否，港交所都會吸取教訓，未來的事亦很難預料。

港交所上季多賺7成符預期

港交所中午公佈今年首季業績，盈利38.4億元，按年升70%，符合市場預期。每股盈利3.03元，升68%。不派息。港交所半日升0.9%或4.4元，報494.4元。

季內收入59.56億元，按年升49%，符合預期；營運支出11.02億元，升9%，若不計該所的慈善捐款，則升7%，源於僱員費用及資訊技術成本增加；EBITDA則為48.09億元，升61%。

期內交投活躍，平均每日成交金額、滬深港通北向及南向平均每日成交金額分別達 2,244億元、1,268億元人幣及608億元的季度新高。債券通日均成交額達 253億元人幣，亦創季度新高。衍生權證、牛熊證及權證平均每日成交金額按年升51%，至264億元。

戴志堅表示，港交所今年開局良好，首季收入及其他收益和溢利均創新高。儘管面臨宏觀經濟和地緣政治環境帶來的許多挑戰，港交所仍然穩步推進落實「戰略規劃 2019-2021」，積極回應客戶及市場需求，並展現出強大的韌性，「同時，我們也繼續審慎管理成本及風險，我深信香港交易所繼續具備優勢，穩握未來增長機遇。」

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