【本報訊】特斯拉（Tesla）今年首季業績強勁，並把比特幣（Bitcoin）入賬，顯示公司去季斥15億美元（約117億港元）投資比特幣，減持一成後獲利逾億美元。有網民批評馬斯克唱高散貨，但他立刻澄清自己沒有沽出比特幣，公司行動只想證明比特幣具流動性並可取替現金。

首季收入按年升74%

特斯拉今年首季純利創新高，按年多賺26.38倍至4.38億美元，攤薄每股盈利為0.39美元，收入按年升74%至104億美元。特斯拉的電動車出貨量按年大增逾倍至18.4877萬輛，其中Model 3與Model Y生產量為18.0338萬輛。

特斯拉去季財務報表出現新情況，比特幣獲納入公司的資產負債表的現金項目，財務總監Zachary Kirkhorn昨日於公司跟分析員舉行電話會議透露，他跟馬斯克早前物色一個方法停泊閒置現金外，並賺取一些回報及方便兌換成現金，於是公司今年首季決定用15億美元買比特幣，上底售一成持倉，帶來2.72億美元加密貨幣資產收入，勁賺1.01億美元。Zachary Kirkhorn又指相信比特幣的長期價值，特斯拉有意長期持有，並把客戶用來購買電動車的比特幣儲起來。

有網民於Twitter指摘馬斯克自己買比特幣，並不停於Twitter發帖文唱好，涉操縱比特幣價格，然後高位散貨。馬斯克昨迅速回帖，強調沒有賣出任何加密貨幣，確定公司沽出一成的比特幣持倉，是想證明比特幣的流動性，它被列入資產負債表內，並作為現金的替代品。

儘管特斯拉業績亮麗，但股價昨日曾跌2.76%至709.53美元。紐約股市周二早段反覆向下，本港昨晚約10時，道指報33946點，跌33點；標指報4179點，跌6點；納指跌60點，報14078點。市傳亞馬遜於美國時間周四下午派業績時，同日宣佈分拆股份，亞馬遜曾升0.37%至3421.55美元。