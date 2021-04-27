【本報訊】螞蟻的監管風波繼續發酵，據《華爾街日報》報道，北京當局正調查去年螞蟻迅速獲批准上市的原因，矛頭指向對螞蟻「開綠燈」的監管機構、支持螞蟻上市的地方官、從中受益的大型國企，馬雲與「愛國者」的關係網審查的一部份。

營運模式危及國家金融

在中國最高領導層眼中，螞蟻的營運模式，包括擁有利用大數據進行借貸，危及國家的金融體系。領導人亦擔心，那些有可能從曾經是全球最大的IPO中受益的集團，包括國內一些有影響力的政治家族以及大型國有基金。調查表明，不確定性持續困擾螞蟻和馬雲的未來。知情人士指，在螞蟻完成監管機構命令重整業務，以及政府調查結束前，馬雲不會被容許離開中國。

報道提到，去年8月螞蟻在上海科創板遞交申請後不足一月就獲批，調查涉及上海市委書記李強，他曾公開表示全力支持馬雲在上海的業務。調查對象亦包括中國人壽（2628）及中國投資有限責任公司如何投資螞蟻。分析指，由於螞蟻已變成一間金融控股公司，將來不大可能在科創板上市。

彭博行業研究分析師陳永富發表報告指，螞蟻在中國金融科技龍頭地位在未來可能逐漸式微，有關監管約束將令收入增長由去年11月的30%降至低雙位數。