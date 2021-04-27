編輯開題「五窮月」。這非只東方迷信，西方也有sell in May。不過，若查恒指自1964起有紀錄至今，一年十二個月當中，5月的平均回報排第七，算是中間。若論風險（即標準差）則排第六，也是中間。不過，5月的平均回報較4月低──窮，6月再較5月低──絕，7月卻比6月的高一大截──翻身。看來，傳統智慧可以這樣理解的。

美國用得上嗎？將1871年至今的標指照計，5月的平均回報為十二個中排尾三，而標準差則第二高；以風險對回報比例（即coefficient of variation）計則僅次於6月。看來，5月對美股來說不好兆頭。至於以平均回報計，同見5月遜4月、6月遜5月，然後7月大彈之象，即也五窮六絕七翻身。不過，兩市的5、6月平均回報仍是正數。

緣何4至6月轉差、到7月才轉好，可有不少「說法」。主流理論歸咎年度業績，公佈後股價已除息除權，遂跌。然而，今天還有幾多人買股為息？不派息的大有企在。再歸咎的，是踏入夏天氣溫高了。不過，美股個半世紀歷史也有「九窮十絕十一翻身」之象，難道9月又踏入夏天溫度上升？愚見以為，反而放假因素或能解釋這兩現象。

無論西方、本港，4月復活節和12月聖誕節皆有長假，也是埋數為花紅的月份。放假才來隊冧個市，即是叫自己唔好放假，大行不會這麼笨。至於在埋數月份才造淡，更是倒自己米，大行更不這麼笨。還有7、8月要放暑假陪太子，11月近年尾要清假。於是剩下可造淡的傳統月份只剩2、3、5、6、9、10。對嗎？跌市果然多在這些月份。

大行不造淡，散戶只好跟，何況散戶也是人，放假模式跟大行基金經理大同小異。若查港股的話，則跟美股相反，2、10兩月表現凌厲，因2月有農曆年，10月則中秋、重陽，隨時連住長假。反而美股表現好的11月港股則劣，或許這邊不興萬勝、感恩節！

羅家聰

mewe.com/join/lawkachung、facebook.com/kachung.law.988、lawkachung@gmail.com

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略