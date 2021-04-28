失業貸款首日接受申請，多間銀行表示接獲不少查詢，甚至已收到客戶申請，惟未有公佈數字，惟虛擬銀行眾安銀行以銀彈攻勢，新開戶及成功申請失業貸款可額外獲現金回贈，該行透露，截至周二晚12時，已有逾千人預先在網頁登記。

中銀香港（2388）發言人回覆本報查詢，指接獲不少客戶查詢「百分百擔保個人特惠貸款」計劃，亦已收到客戶的申請，其中經電子渠道遞交的申請佔近七成，涉及旅遊、零售、運輸等多個行業；信銀國際發言人表示，首日接獲雙位數的查詢及申請，未見集中於特定行業；東亞（023）則指首日接到不少查詢，來自建築行業、 自僱人士、自由工作者、兼職人士等不同行業。

「百分百擔保個人特惠貸款計劃」為期半年，失業至少2個月人士，可借指定期內平均每月收入的6倍，上限8萬元。現時有10間銀行參與計劃，其中眾安銀行最進取，加推400元現金回贈吸客，暫時是市場上唯一有提供額外優惠的參與銀行。

眾安銀行發言人表示，網頁預先登記系統上線僅7小時，即截至周二晚上12時，已錄得約1,000個登記，反應不俗。據了解，由於初步只需以電話及電郵登記，暫未得悉潛在借款人主要屬於哪個行業。該行管理層周二曾指出，仍有5月初正式在手機應用程式接受申請，一般申請流程大約5至10分鐘，審批大約3天。

按證公司發言人表示，從業界方面了解，銀行初步收到的查詢和申請踴躍，申請個案需時處理，具體數據有待分析。普遍銀行均表示會加快辦理有關申請，若客戶完成提交所需證明文件後，一般可在2至3日內獲批及提取貸款，但實際會按每宗申請的個別情況而定。

不過，有零售銀行主管表示，僅得零星查詢計劃，不覺頻密，公眾亦似乎對申請操作不太熟悉及關注，銀行沒有就有關計劃提供特別優惠亦可能是原因之一。

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