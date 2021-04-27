半新股質素再次敲響警號。多間上市公司掛牌不足一年，遭核數師質疑賬目混亂，拒同意審核報告而停牌，部份更接獲港交所（388）復牌指引，未達成則面臨除牌危機。有消息人士指，有人虛報及誇大公司支出，巧立名目套取資金，轉用於向包銷商及「折頭黨」支付招股時許諾給予的回佣。

《蘋果》去年8月報道，有上市發行人為求成功上市，和包銷商暗中達成條款，提供大額折扣給部分配售申請人，以吸引他們認購其新股股份。消息指，有人虛報及誇大支付給第三方服務商的費用，而賬目與實際付款的差額，就用於支付該筆回佣。

消息人士指，有核數師認為部份服務費不合理地高，甚至向涉事的服務商查詢時，獲悉根本沒有提供協議規定的服務。核數師要求公司解釋相關可疑支出，但公司未能提出證據澄清，因此拒絕繼續審核工作。

消息人士指未有提及上述公司名稱。

有半新股遭核數師提出疑問

據港交所資料顯示，在今年3月底前的全年業績高峯期，有多間掛牌不足一年的上市公司，因延遲刊發業績而停牌至今，包括Raffles Interior（1376）、Hygieia Group （1650）及中科天元（1156）。

這些上市公司的核數師都是四大會計師之一的羅兵咸永道（PwC），而Raffles Interior、Hygieia Group 及中科天元，都因為訂立多項專業及諮詢服務協議，遭核數師提出重大疑問。不過，上述公司至今仍未能提供額外資料解釋及滿足核數師要求，其中Raffles Interior、Hygieia Group 被港交所施加額外復牌條件，意味即使能刊發業績，都未能復牌。

Raffles Interior於上市前與公關公司Financial PR、媒體公司新新媒體、投資顧問Fortune King、商業諮詢服務公司安里、飛揚策略及名匯證券，共6間第三方服務商，簽訂共8項服務協議，總值超過2,600萬元，但大部分Raffles Interior都未有得到相應服務，公司稱是因疫情關係而延後合約服務期。

不過，核數師明顯不接納該解釋，更要求Raffles Interior解釋公司管理層及包銷商駿昇証券，與該些服務商的關係，及聘請他們的等商業理據和付款安排等。

至於Hygieia Group 上周更因無法提供令核數師信納的審計文件，要求羅兵咸辭任。據羅兵咸的辭職函指，Hygieia Group去年向多間服務商支付近1,000萬元專業及諮詢服務費，又以1,650萬元聘請包銷商羅馬集團（8072）旗下的資產管理公司，結果被代為投資了一間古董珠寶買賣公司，而Hygieia Group稱未能取得該珠寶公司的資料。

中科天元雖未有接獲港交所的復牌指引，即理論上只要刊發獲核數師同意的業績就能復牌，但都已成立獨立調查委員會，就賬目不清晰的情況進行調查。

信永中和會計師事務所合伙人盧華基表示，若需要成立獨立調查委員會進行調查，一般是涉及賬目出現嚴重的問題，「絕對唔會係普通嘢，公司可能連基本嘅審核文件都交唔到，令核數師無法完成審核工作。」他認為，港交所應調高上市的盈利要求，以改善新股質素。

本報向Raffles Interior、Hygieia Group及中科天元查詢，但截稿前未有回覆。

業界：半新股賬目混亂不能接受

約十年前的民企風暴，多間中國民企被揭財務造假及挪用公司資金，部分是僅僅掛牌約一年或數個月的半新股，包括洪良、諾奇及博士蛙等，最終被勒令停牌及退市。事件觸發監管機構修例，加強規管保薦人制度。

此外，港交所於2018年提高上市門檻，主板上市時最低市值增至5億元，但未有同時提高盈利要求。有市場人士歸咎因而令市場扭曲，觸發一系列因「折頭黨」而衍生的不當行為。

事實上，4隻停牌的半新股，市值均低於上市門檻的5億元市值最低要求，其中Raffles Interior更只有約1億元市值，較上市初蒸發80%。盧華基表示，僅僅達到盈利要求的上市發行人，容易因外圍經濟環境影響，令營運及資金出現問題，不時因減值及撥備問題與核數師有爭拗。

投資者學會主席譚紹興指，任何原因而令上市公司賬目造假都不能接受，而半新股賬目混亂，或因上市前財務已有潛在問題，認為港交所這十年，雖然不斷提高上市門檻及改善保薦人責任制，但同時其內部的審批程序應要更嚴謹。

港交所（388）去年11月的諮詢文件，指在部分新股個案中，發現疑似向承配人提供回佣，及「編造人工股東基礎」等不當行爲，並建議提高上市的盈利要求。證監會今年2月亦發出諮詢，點名提到有新股向認購客戶提供1%中介費作為回佣，及誇大認購等情況，建議中介不可向認購客戶提供任何回佣，不應令任何客戶以較便宜價格獲認購股份。

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