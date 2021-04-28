近日指數悶局，但細價股炒到飛起，配合市場口味，今日可以睇下細細粒嘅世紀聯合（1959）。話佢細細粒一啲都唔過份，最新市值只得4.6億元，卻坐擁三大炒作催化劑。第一，1月初宣佈，旗下創世紀二手車與Tesla訂立二手車置換合作協議，成為後者的服務供應商，為買家提供二手車置換服務，變相成為Tesla概念股。最近Tesla公佈季度盈利破紀錄，世紀聯合有分加。

第二，4月時公佈與廣州萬城萬充簽訂戰略合作框架協議，同意在新能源車充電網絡建設及運營領域開展深入合作，劍指大灣區，食正中港電動車政策大茶飯。第三，首五大券商持股達九成，說穿了又是貨源歸邊一族，大股東持貨75%，街貨市值僅約1億，遇水即生。從圖表出發，近日在0.85至1元水平徘徊，可小注炒波幅，跌穿區間底部止蝕。

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