疫情困擾逾年，航行公司營運大受影響，國泰（293）公佈自願離職計劃以進一步縮減開支。過去1年，國泰集資額近390億元，員工一減再減，仍要推出自願離職計劃，教人唏噓。

資本重組加補貼逾400億元

國泰近年集資額驚人，去年8月國泰於完成390億元資本重組計劃，由政府「揼水」273億元，國泰供股集資117億元。重組建議包括向由財政司司長法團全資擁有公司Aviation 2020 Limited，發行優先股和認股權證、以「11供7」方式供股，以及建議由政府提供過渡貸款融資，又附以可於2020年6月動用的78億元過渡貸款。

此外據國泰最新年報，國泰於2020年從全球各地約港幣26.89億元政府支援，總計金額逾400億元。

去年職位減四份一 員工開支慳40億元

去年10月國泰更要大規模裁員，單是香港區裁員人數達5,300人，為香港歷來最大規模裁員。據最新年報，國泰去年全球減少24%職位，僱員人數由35,000人減至26,500，當中2,600個職位因凍結招聘及之前已關閉若干海外機組人員基地。營業開支中員工一項，由2019年201.25億元減至2020年的157.86億元。

同時國泰去年已兩次要求員工休假，今年上半年亦會要求所有駐港地勤員工及部份駐外地員工在參與第三輪特別休假計劃。目前香港僱用的員工約2.08萬人。

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