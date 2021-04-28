中國人口老化加劇，50多年來首次出現人口下降。《金融時報》引述消息人士透露，根據中國尚未公佈的去年12月人口普查結果，預計中國人口不到14億。

《金融時報》指出，這是自1950年代末「大躍進」造成大饑荒後，中國人口首次錄得下降。原定這份報告於4月公佈，但政府多個部門均對這個人口數字十分敏感，所以在多個部門達成共識前不會公佈。

中國國家統計局新聞發言人劉愛華於4月中的新聞發佈會上稱，「為了給大家提供更多的資料，第七次全國人口普查準備在第六次全國人口普查發佈訊息的基礎上，增加發佈更多更細的訊息，同時大幅增加普查公報數量。為此，人口普查發布前的準備工作也相應有所增加，下一步我們會加快工作進度，力爭早日向社會公佈人口普查的最終結果。」

《金融時報》引述位於北京的全球化智庫（CCG）特邀高級研究員黃文政表示，「人口普查結果將對中國人如何看待自己國家，以及政府各部門如何工作，產生巨大影響，需要非常謹慎地處理。」他亦表示，「中國人口危機的惡化速度比想像中更大更快，這可能會對中國造成災難性影響。」

即使中國於2015年放寬了長達數十年的計劃生育政策，容許夫婦生育兩個孩子，但中國的出生率仍然持續下降。有分析認為，中國的人口有機會被印度超過，而人口減少亦會為中國經濟帶來巨大損失，不論從消費到照顧老人都會受到影響。

另外，外界料中國將採取更多措施鼓勵國民生育，大陸生育概念股今早升，葵花藥業（深：002737）、美邦服飾（深：002269）漲停，康芝藥業（深：300086）升4.9%，長城動漫（深：000835）升5.2％，鼎龍文化（深：002502）漲3.4%，愛嬰室（滬：603214）揚1.27%。港股錦欣生殖（1951）現升3.6%，報20.2元；嬰兒用品選購平台好孩子（1086）亦抽升6%，報1.58元。

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