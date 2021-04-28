晚上8點40分

美股三大指數走勢各異，道指跌117點，至33867點；標普500升2點，至4188點，納指跌45點，至14044點。恒指期貨升29點，至29055點，低水16點。

Spotify（SPOT）業績遜預期，現跌10%。

晚上8點40分

美國聯儲局舉行議息會議，會後主席鮑威爾將出席記者會，即香港時間星期四凌晨2時，市場預期聯儲局會維持不變。

Spotify（SPOT）盤前公佈今年首季業績，收入為21.47億歐元，按年增長16%；淨利潤為2,300萬歐元，去年同期錄得淨利潤100萬歐元，上季錄得虧損1.25億歐元。月活躍用戶數（MAU）達3.56億，按年增長24%，按季增長3%；付費用戶達1.58億，按年增長21%。第一季度付費用戶中，每用戶平均收入為4.12歐元，按年下降7%。盤前跌7.49%。

下午5點40分

據《彭博》，美國總統拜登星期三提出1.8萬億美元的10年計劃，以加大對美國家庭的支持，同時大幅增加在兒童保健、有薪假和教育方面的支出。拜登會將收入在100萬美元以上的人的資本利得税從20％提高到39.6％，佔納稅人的0.3％或大約50萬個家庭。

納指期貨跌0.21%或29點，至13,923點，道指期貨跌0.17%，至33,825點；標普500指數期貨升0.04%，至4,180點。

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