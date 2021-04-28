多間企業公佈延遲刊發業績，根據《彭博》匯總數據，至今已有逾40間公司因此停牌，創2017年同期以來最多。有分析指，停牌數目之多，勢加劇投資者對企業的財政憂慮，部份個股復牌後或遭拋售。

根據現行《上市規則》，上市公司須在3月31日前發佈全年業績，並在4月30日前向股東寄發年報。《彭博》報道，中國華融（2799）、保利協鑫能源（3800）等逾50隻停牌個股中，目前只有7隻復牌，反觀在2017年至2020年間，即使面對疫情或反修例運動，因年報延期而停牌的公司數量也少於10間。

報道引述滙盈資產管理董事總經理謝明光指，多間企業延遲刊發業績肯定令股東擔心，事件或反映審計師難以獲得足夠的訊息進行審計，並未達成共識。

光大新鴻基策略師溫傑指出，如果個股在停牌時被剔出指數，會加劇復牌後的沽盤壓力，特別是中國華融已納入MSCI新興市場的成份股，同時也是恒生綜合指數的成份股，而保利協鑫能源亦是恒生綜合指數的成份股，相關個股長期停牌，將影響追蹤指數的投資者。

中國證監會早前表示加強跨境審計的合作，將成立跨部門工作小組，加強打擊IPO和財務報告中的欺詐、市場操縱等違法行為；而證監會與財匯局2月尾簽署了一份新的諒解備忘錄，以促進雙方合作，特別是在各自的監管制度下對於上市公司核數師，以及上市公司遵從財報滙報要求方面的規管。

財匯局主席黃天祐接受本報專訪時稱，核數師不要對管理層言聽計從，提醒個人本身素質要與國際金融中心相若，尤其在專業懷疑態度方面，不能對上市公司管理層提供的資料「照單全收」，使報告的結論基礎薄弱。

蘋果專欄作家神仙丁估計延佈有兩大成因，第一是經濟環境惡劣，使公司業績轉差，增加管理層造假數的誘因，為了做好盤數而與審計意見不合；第二，中證監及財滙局收緊審計要求，對做假數亦從嚴，以往「隻眼開隻眼閉」的灰色地帶，現時都要「揸正嚟做」。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略