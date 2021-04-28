Sony公佈截至3月底止全年業績，期內銷售額按年升9%，達到9萬億日圓（約6,454億港元）；純利翻倍至1.2萬億日圓（約860億港元），全年派息55日圓。開售5個月的PlayStation 5依然搶手，至今共賣出780萬部，單計上季則售330萬部。

上季表現，期內純利1,070億日圓，升7.5倍；經營溢利665億日圓，升88%，惟遜於市場預期740億日圓。

Sony指出，料至2022年3月止，今個財年度銷售額為9.7萬億日圓，經營溢利為9,300億日圓，較上個財年9,719億日圓保守。Sony財務總監Hiroki Totoki預料，PlayStation 5今年銷情將超過1,480萬部，但警告生產持續受到零組件缺貨影響。

宅經濟刺激遊戲產業，Sony股價屢創新高，該企計劃回購最多2.02%股票，規模達到2,000億日圓（約142億港元）。Sony周三收報11,810日圓，年內累升14.8%。

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