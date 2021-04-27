特約報道︱澳洲向來是港人移民的熱門選擇，但在多個澳洲城市中，如何選擇落腳點的確有很多考慮！始終移民不同旅行，好玩不一定好住，住屋、生活環境、工作機會以至交通等等全都要仔細比較，而且除了要適應當地生活，有學齡子女對於要升學自然又多一重考慮。仍然沒有頭緒的話，不妨聽聽專家意見，近期全澳洲最大地產代理商將舉辦講座，為一眾有意欲移民澳洲、甚至已經手持簽證但仍未決定落腳點的大家搵啱方向。移民都要贏在起步，搵岩落腳點，幫你更快融入當地生活，衣食住行、孩子教育自然所向披靡!

澳洲樓市全面復甦 低息、低成本入市時機

澳洲樓價近期已升穿2017年高位，瑞銀(UBS)預測在疫苗面世、澳洲利率維持0.1厘歷史新低等因素下，今年澳洲樓價升幅將達15%，事實上CoreLogic 4月最新數據顯示澳洲所有城市樓價均錄得增長，所以有意於澳洲物業的朋友，要留意當地樓市的最新狀況。目前有多項利好因素支持樓市，包括持續的低息環境，投資者可以較低的借貸成本入場。此外，量化寬鬆令市場資金相當充裕，加上各州均推出首次置業的優惠政策，配合長期低水的匯率，加速了市場上車步伐，移民客亦可大大受惠。

移居澳洲頭等大事，當然就是搵間屋落地生根。今次舉辦的大型展會及講座，會一次過介紹悉尼、墨爾本、布里斯本、阿德萊德、珀斯五大城市，透過該公司在澳洲過千間分行，不單止有5大城市的樓盤，即使想在澳洲任何地區進駐也沒有有問題。為你配對最適合的樓盤、分享得當地人先知的最新動態!聯排別墅本身在澳洲當地已經非常搶手，一盤難求，更莫論在海外市場推售，絕對是自住及投資保值之選。

展會更精選全澳多個超抵買聯排別墅屋苑，提供3房或以上選擇，入場首期低至$32萬港幣起，呎價$2,770港幣起，令Dream House不再遙不可及。展會精選包括墨爾本MONASH大學區搶手屋苑，媲美名人聚居的「康樂園」;墨爾本朝聖熱點Brighton East 海灣地段聯排別墅，海外限量4套，矜罕難求;布里斯本市中心4公里大型屋苑，提供海外限量4套聯排別墅苑，4房首期港幣低至43萬港幣起*。多個地區、多種戶型，任您選擇! 港人最愛地區、最受歡迎社區，一次過睇晒!

澳洲政府實行量化寬鬆政策，過去一年推出不同的樓市刺激措施，協助首次置業人士上車，不僅成功支撐起澳洲地產市場，樓價甚至升穿疫情前的水平。加上目前處於低息0.1厘，疫情過後勢必更暢旺，在多種利好因素下，趁樓市未進一步升溫現時正是入市好時機。今次的展會除了有精選樓盤，更有移民澳洲「自住樓」全攻略免費講座，一次分析悉尼、墨爾本、布里斯本、阿德萊德、珀斯五大城市樓市趨勢，到底哪個城市適合自己和家人？想尋覓最接近香港生活方式的地方? 邊區校網靚多香港人住?邊區物業最保值?華人區在哪裡?聽完或許心中有數。

展銷會日期：5月1至2日（星期六至日）11 - 7pm

移民澳洲「自住樓」全攻略講座：5月1至2日（星期六至日）1pm／4pm（每天兩場）

地點：The Balmoral Display Gallery尖沙咀星光行16樓1633室

查詢電話：2376 1088

登記網址：https://bit.ly/3ngH0xj

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