「大劉」劉鑾雄太太陳凱韻（甘比）、華置（127）再出手掃內房美元債，佳兆業（1638）宣佈發行5億美元債券，獲華置確認由甘比牽頭，連同華置及劉氏家族認購當中約3億美元（約23.4億港元）。

佳兆業表示，是次發行5億美元於2025年到期的優先票據，年利率11.7%，每半年派息一次，所得現金款項淨額用於撥付收購要約，再融資將於一年內到期及可回售的其他現有中長期境外債務。

華置認購其中1.5億美元佳兆業票據，稱今次認購新票據作投資用途，作為其一般及日常業務過程中進行證券投資活動之其中一環，認為在當前低利率環境下，計及新票據之利率及債務工具之現行市價，認購將為集團提供機會提高投資收入，並擬透過內部資源及或借貸為認購事項提供資金。

華置發言人表示，華置及劉氏家族早於2010年起投資佳兆業債券，並因而持續賺取理想回報，認為佳兆業近年深耕粵港澳大灣區，對其前景充滿信心，現持有不同國家不同板塊的股票及債券，當中因對國家發展方向投以信心一票，所以加重了對國內大型優質企業的股票及債券投資，現累計約投資數十間國內公司股票或債券。

華置及劉氏家族又強調，對中港前景充滿信心，只要遇到合適的機會，便會持續在內地及香港大力投資，其中特別留意大灣區的項目，希望把握大灣區的發展機遇。

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