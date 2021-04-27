【本報訊】新盤鬥得如火如荼，本周六三盤爆發搶客戰，涉及500伙。黃竹坑上蓋晉環以平均呎價3萬元推售240伙，入場費逾1,100萬元，同日起推10伙四房大宅招標；旺角單幢盤One Soho加推67伙，均價近2.5萬元，貴首批單位15.7%，周六開售168伙。

由港鐵（066）及路勁（1098）等發展的黃竹坑晉環，前後推出160伙及80伙，折實均價29,689及31,652元，入場費1,146.1萬元，共240伙將於周六開售，同步推10伙四房戶招標。首日開售分三個時段，A1組最少購3伙，最多購4伙。而招標的10伙來自1A座28至39樓A及F室，同為四房，面積1,205及1,218方呎。

信置（083）旺角One Soho昨加推67伙一房，折實價699.8萬至819萬元，呎價23,425至26,315元，折實均價24,918元，比上周六首批均價21,538元貴15.7%。落實周六早上10時起開售168伙，每人最多購2伙。

新地（016）屯門御海灣II亦在周六發售82伙，面積299至501方呎，包括11伙一房、33伙一房連儲物室、30伙兩房及8伙特色戶。折實價567.8萬至869.48萬元，呎價17,192至20,310元，折實均價18,809元，市值逾5.5億元，本周五截票。

啟德The Henley最細186呎

同系沙田瓏珀山昨招標沽6伙，成交金額介乎1,972.2萬至3,005萬元。其中Crown Tower 22樓A室，面積1,502方呎，四房間隔，以3,005萬元沽，創項目新高。

恒地（012）啟德新盤The Henley昨日上樓書，涉及479伙，由2座高座住宅及低座A至D座組成，實用面積186至1,350方呎，高座最多一梯9伙。而全盤最細單位是低座A至D座的G室，實用面積186方呎的開放式戶，連97方呎花園，屬啟德區最細私樓單位。