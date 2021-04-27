【本報訊】瑞銀（UBS）及野村昨日公佈今年首季業績，爆出Archegos爆倉合計令兩間大行損失超過255億元，更令野村錄得2008年金融危機以來最差的業績。

累野村損失221億

其中，野村公佈已結束Archegos超過97%的持倉，今年已造成3,077億日圓（約221億港元）的損失，其中首季入賬損失高達2,457億日圓（約177億港元），造成淨虧損1,554億日圓（約112億元），至於餘下約620億日圓（約44億港元）的損失將於今個財政年度入賬。

另外，瑞銀公佈Archegos爆倉事件使股票業務收入減少20%，其所帶來的收入衝擊約7.74億美元（約60.37億港元），拖累純利減少4.43億美元（約34.55億港元），並正檢查機構經紀業務的客戶的風險管理流程進行「詳細審查」。不過，瑞銀首季純利仍達18.2億美元，按年升14%，仍勝市場預期16.3億美元。

Archegos造成華爾街投行損失約750億元，除了上面所提及的瑞銀及野村外，瑞信、摩根士丹利則亦受到損失不輕，其中瑞信為眾投行中受傷最重，上半年虧損約50億瑞士法郎，合計逾424億元，摩根士丹利則虧損9.1億美元（約71億港元）。