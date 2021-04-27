【本報訊】疫情衝擊本港經濟，財政司司長於早前的財政預算案中提出設立「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，今日起接受申請，為期六個月。失業至少兩個月人士，可借指定期內平均每月收入的六倍，上限8萬元；首階段有10間銀行參與計劃接受申請。

合資格申請人須為18歲或以上香港永久性居民，在申請貸款時失業至少兩個月，並且可以證明其已失去在香港就業所得的主要經常收入；貸款申請人需要提供從2020年1月到2021年2 月之間、至少三個月的工作和主要經常收入證明。

上限8萬 貸息1厘

每名申請人的最高貸款額為指定期間內平均每月收入的六倍，上限8萬元；還款期最長六年，可選擇首12個月還息不還本，以減輕即時還款壓力，實際年利率固定為1厘，借款人在還款期末或之前還清款項，將獲得退回全部已繳利息。事實上，以1厘貸款利息計，亦遠低於市面的稅貸及私人貸款息率。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，會調配額外資源及人手，包括設立24小時熱線電話處理客戶查詢和申請；渣打香港表示積極響應有關貸款計劃；中銀香港個人數字金融產品部副總經理陳碧蓮表示，會儘快處理相關申請，客戶可透過中銀香港手機、網上銀行及中銀香港網頁申請及上載所需文件、致電或前往分行提交申請。

暫時唯一參與計劃的虛銀眾安銀行更加推優惠，該行零售銀行聯席主管冼迪雲指出，新開戶及成功申請失業貸款，可額外獲400元現金回贈，約有數千名額；以借款8萬元計，可抵銷半年利息。現階段可於該行網頁預先登記，下周初則可於其App申請及提交文件，料整個申請流程僅需5至10分鐘， 三至四天會有審批結果。

參與此計劃的銀行還包括恒生、東亞、大新、上商、信銀國際、建設銀行（亞洲）及工商銀行（亞洲），此外，集友銀行及眾安銀行將於5月接受申請，按證保險公司指出，將陸續有貸款機構加入，有關名單和日期待確定後公佈。