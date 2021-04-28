林鄭月娥競選連任，是眾人的預期。香港電台在此刻安排她主持與選委對談節目，有濃厚為她助選的意味。

最高政治領袖兼任電視主持是拉丁美洲的特產，委內瑞拉總統查維茲生前逢周日早上，以真人騷的形式直播《你好，總統》 ，共佔用了國營電視台1,500小時的廣播時段。玻利維亞和厄瓜多爾的總統先後仿效，林鄭現時透過港台躍進了這個「特權俱樂部」。

《選委界別分組面面觀》連續40集，每集12分鐘一日播4次。除了這選舉前期的整整32小時免費電視曝光之外，錄影前後更是與選委嘉賓攀談的黃金機會。

選舉事務委員會要求電子傳媒在選舉期間，確保不會優待或虧待任何候選人。節目主持，包括嘉賓主持，在公開表明有意參選後，也不應以該等身分參與任何節目。

行政長官改選定於明年3月27日舉行，現時不入於選舉期間。當然亦不會有人在這階段宣示參選意向。林鄭上月被問及會否爭取連任，她說：「目前所做的無關我個人意願，而是要推動完善相關選舉制度，所以不會就是否連任問題作出回應。」

正常人都會視此為「技術性否認」。 除非她表明不參選，無論是否在法定選舉期，一個公營廣播機構理應懂得在陽光政策下避嫌。

林鄭最新的支持率僅得18%，不可能期望以她刺激收視。港台旗下有不少稱職的主持人可以任用，即使要選擇由官員上馬，亦可把責任付託給預期不會參選的相關的司局長，例如曾國衛和鄭若驊。

港台和特首本人都無交代，究竟是那一方提出今次的「選角」安排。不論是誰作主動，都事有蹊蹺。

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