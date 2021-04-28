房屋供應嚴重失衡，為追趕土地供應，新界東北發展計劃在超過十年來多重諮詢、取得撥款，展開收地程序下，終於陸續上馬。其中，古洞區內首幅住宅官地，政府昨公佈由新地(016)以驚天價86.14億元，即每方呎樓面地價達7,183元奪得地皮，造價大幅高於市場預期逾四成，高價消息震撼市場之餘，本報記者今日直擊這幅「貴價」古洞地皮一帶情況，地皮毗鄰前英軍已婚宿命的石仔嶺安老院，配合東北發展，部份院舍已人去樓空。

新地購入古洞地，位於將分期拆卸的石仔嶺花園隔鄰，鄰近港鐵北環綫擬降的古洞站旁，隨著政府大力發展新界東北，加速發展基建配套，區內大片農地或綠化地已被收回作發展，記者今日現場所見，已見大片土地在推土機下進行平整，大興土木之時，揚起大量沙塵。

記者下午直擊古洞北第25區地附近。暫時前往附近的公共交通方式，只有乘坐小巴51k或51b前往，可以在河上鄉路下車，但班次並不算密，從市區前往問題不大，仍然從河上鄉返回市區則要有餵蚊的心理準備。

目前地段周遭，除了石仔嶺花園為老人院外，大多為荒蕪草地，又或荒廢的鐵皮屋，又或者是地盤環繞，包括第29區的政府福利綜合大樓，以及鄰近的恒地已經補地價的地段。

記者亦繞過第25區，從河上鄉路走到港鐵古洞北站位置附近，目前只有一棟大樓，其餘位置仍然荒草林立，不時有成群野狗徘徊。周遭仍然有不少鐵皮屋，由於屋外仍然有衣服晒椋，相信仍然有人居住，但屋外已經張貼地政總署文件，通知需要於7月前遷走。

居住數十年無安置遭勒令遷走 婆婆感唏噓

已經在石仔嶺附近居住數十年的婆婆相當唏噓。一開始慨嘆附近交通不便，被問到即將會有鐵路落成，婆婆唏噓感嘆，指：「睇唔到㗎啦，7月都走咯。」嚇得記者一跳，原來婆婆是指目前居住地方附近為未批租地段，因此被政府勒令遷走。又指首批被受古洞北或粉嶺北發展影響的居民，獲遷至上水寶石湖邨，然而至今附近居民，只能自生自滅，婆婆略為傷感，並指「最慘係啲後生嘅」，要另外尋找居所。

港府打發走居住附近的居民，然後石仔嶺花園一眾老人院院友，則安排於古洞北第29區興建的興建新福利綜合大樓，預計將會在2023年第二期清拆前啟用，當中五間合約安老院將會提供約1,250個宿位，足夠目前石仔嶺一眾安老院的長者入住。其中一位將搬到新大樓的老伯指，對於搬遷有些許不捨。在附近居住數十年，老伯指周圍變化甚大，古洞一帶多了不少屋仔，意指在粉嶺公路對面的大型獨立屋群天巒，動輒千萬元。

記者走訪設於歐意花園附近的古洞街市，街市內經營檔口寥寥無幾，街市門口「狗多過人」，前往買餸的人少，反而有不少狗隻在門口閒息。

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