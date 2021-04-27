今年第一季度，生物科技行業充滿挑戰，3月份的拋售，代表隨着全球疫苗接種步伐加快，投資者將注意力轉向經濟的重新開放和反彈，退出生物科技行業，並投資於金融及能源等行業。

雖然生物科技和製藥行業因疫情而受到短期影響，但我們在第二季度相關組合的策略仍然保持不變。我們繼續投資於擁有同類最優秀、同類首款或同類唯一產品的生物科技企業，它們致力於處理醫療需求未得到滿足的疾病，為患者及醫生締造相應的臨床價值。

企業的估值，管理和財務狀況亦是我們考慮的重點。同時，我們認為收購合併活動仍然是生物科技行業的關鍵驅動力。鑑於許多中小市值的生物科技企業前景樂觀，加上財務狀況穩健的大型生物製藥企業的產品渠道不斷削弱，我們預計會看到更多的整合。

長遠來看，鑑於行業的大量創新發展，我們對行業前景仍然保持樂觀。生物科技行業積極研發新藥物，我們近年對具顛覆性的3個治療方法感到鼓舞，包括治療癌症的過繼免疫療法，腫瘤藥物和基因治療。精準的腫瘤藥物針對基因病變而設計，為罕見疾病帶來具有創新性的治療方法。

黃德泰

富蘭克林鄧普頓大中華區零售業務總監