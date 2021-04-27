【本報訊】半新股質素再次敲響警號。多間上市公司掛牌不足一年，遭核數師質疑賬目混亂，拒同意審核報告而停牌，部份更接獲港交所（388）復牌指引，未達成則面臨除牌危機。

有消息人士指，有人虛報及誇大公司支出，巧立名目套取資金，轉用於向包銷商及「折頭黨」支付招股時許諾給予的回佣。

去年8月《蘋果》報道，有上市發行人為求成功上市，和包銷商暗中達成條款，提供大額折扣給部份配售申請人，以吸引他們認購其新股股份。消息指，有人虛報及誇大支付給第三方服務商的費用，而賬目與實際付款的差額，就用於支付該筆回佣。

消息人士指，有核數師認為部份服務費不合理地高，甚至向涉事的服務商查詢時，獲悉根本沒有提供協議規定的服務。核數師要求公司解釋相關可疑支出，但公司未能提出證據澄清，因此拒絕繼續審核工作。

消息人士未有提及上述公司名稱。

港交所施加額外復牌條件

據港交所資料顯示，在今年3月底前有多間掛牌不足一年的上市公司，因延遲刊發業績而停牌至今，包括Raffles Interior（1376）、Hygieia Group （1650）及中科天元（1156）等。

這些上市公司的核數師都是羅兵咸永道，三者都因訂立多項專業及諮詢服務協議，遭核數師提出重大疑問。但上述公司至今仍未提供額外資料解釋及滿足核數師要求，其中Raffles Interior、Hygieia Group被港交所施加額外復牌條件。

Raffles Interior上市前與公關公司Financial PR、媒體公司新新媒體、投資顧問Fortune King、商業諮詢服務公司安里、飛揚策略及名匯證券，共六間第三方服務商，簽訂共八項服務協議，總值超過2,600萬元，但大部份Raffles Interior都「因疫情關係」未有得到相應服務。

不過，核數師明顯不接納該解釋，更要求其解釋公司管理層及包銷商駿昇証券，與該些服務商的關係，及聘請他們的商業理據和付款安排等。

至於Hygieia Group上周因無法提供令核數師信納的審計文件，要求羅兵咸辭任。據羅兵咸辭職函指，Hygieia Group去年向多間服務商支付近1,000萬元專業及諮詢服務費，又以1,650萬元聘請包銷商羅馬集團（8072）旗下的資產管理公司，結果被代為投資了一間古董珠寶買賣公司，而Hygieia Group稱未能取得該珠寶公司的資料。

中科天元未有接獲港交所的復牌指引，即理論上只要刊發獲核數師同意的業績就能復牌，但都已成立獨立調查委員會，調查賬目不清晰的情況。